Place à la musique avec Kattam et ses tam-tams

La salle Jean-Marc-Dion va accueillir Kattam et ses tam-tams, le samedi 17 octobre à 14 heures. Au son du n’goni, du balafon, du djembé, de la derbouka, du naffar et du dhol, le percussionniste Kattam vous convie par le rythme, le chant et la danse à la découverte de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde !

Danse du désert, rap de l’Afrique, rythme transe soufi et danse Bollywood sont au programme de ce spectacle destiné à toute la famille. Accompagné de son singe Takoum, Kattam manie l’art de faire participer son public !

Kattan est d’origine québécoise (sa mère) et marocaine (son père). Formé en musique classique (piano, chant, percussions), il montre rapidement un vif intérêt pour la musique du monde et les voyages. Il commence les percussions très jeune lors de voyage au Maroc. Il multiplie ainsi les expériences musicales à l’étranger où il étudie les congas, les timbales et la batterie à La Havane en 2005, le djembé et les doum doum en Guinée auprès des maîtres internationaux Mamady Keïta et Famoudou Konaté en 2007…

Kattam a été membre actif de plusieurs groupes dont Ayrad, Wesli Band et Bambara Trans, La Mandragore, etc. Il a aussi collaboré avec plusieurs artistes bien connus comme Marie-Mai, Mes Aïeux, etc. En 2009, il rejoint le Cirque du Soleil pour un événement spécial à Washington. En 2010 il performe à Vancouver dans le cadre des jeux Olympiques d’hiver.

Kattam s’inspire de ses voyages et des traditions qu’il rencontre entre orient et occident. Le spectacle proposé est aussi à destination des écoles. Il propose d’ailleurs sur son site Internet un guide pédagogique pouvant permettre aux enseignants de préparer les élèves à venir assister à son spectacle. On y trouve, entre autres, un petit guide de l’Afrique. Le spectacle ne propose pas que de la musique puisque plusieurs danses sont au programme, notamment indienne.

Kattam et ses tam-tams, samedi 17 octobre à 14 heures. Salle Jean-Marc-Dion. Admission : 12 $ (30 ans et – et ainé : 12 $) (Club VIP : 12 $) (Forfait : 12 $) (Enfants 12 ans et – : 12 $) (Politique culturelle : 12 $). Billetterie : 418-962-0100