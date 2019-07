Pierre-Hervé Goulet : troubadour des temps modernes

Très à l’aise avec le vocable troubadour, Pierre-Hervé Goulet n’en sera pas à sa première rencontre avec la Côte-Nord, en deuxième partie du spectacle qu’il partage avec Jordane, une amie de longue date par ailleurs. Si les petites et chaleureuses salles de Port-Cartier et de Havre-Saint-Pierre lui sont encore méconnues, un séjour à Natashquan en 2010 a su modifier durablement son approche comme auteur-compositeur-interprète.

«J’aime aller à la rencontre des gens, partager mes chansons. De la façon dont je le fais, ça se rapproche beaucoup de ce type de personnage qu’étaient les troubadours.»

Avec son premier album Faut qu’on bouge et son concept «livreur de chansons», Pierre-Hervé Goulet a parcouru plus de 6 000 kilomètres s’arrêtant ici et là pour 43 événements et rencontres qui lui auront permis de livrer des centaines d’albums de main à main en un seul mois!

Comment décrirait-il son genre musical? «J’ai longtemps pensé que je faisais du folk, mais je pense que ce que je fais c’est tout simplement de la chanson. Ce sont les mots qui vont apporter le groove ou la musique.»

À la suite de sa participation à Star Académie en 2009, il aura beaucoup appris de l’expérience acquise aux premiers ateliers d’écriture que Gilles Vigneault a donnés avec Mouffe à Natashquan de 2010 à 2013.

«Cela a changé ma vision de la chanson. Ce fut très déterminant dans mon parcours. J’avais toujours écrit beaucoup par instinct. Gilles Vigneault m’a appris à structurer mon écriture et il m’a montré des avenues de création que je ne connaissais pas. Il est devenu un modèle pour moi», souligne l’auteur-compositeur-interprète.

Son deuxième album Pas loin d’ici sorti en 2018 est résolument dans cette veine. Mariant l’âme des textes à un son folk et reggae entraînant, Pierre-Hervé est ressorti gagnant de plusieurs prix lors du Festival en chanson de Petite-Vallée en 2018, dont la bourse Sirius XM de 10 000 $ pour produire son troisième album et une tournée en France dont il revient tout juste.

Accompagné sur scène par le musicien et choriste Pascal Denis, Pierre-Hervé Goulet sera de la seconde partie du spectacle proposé le vendredi 12 juillet par le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier et le lendemain par la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre.