Pétition pour un bal à Conrad-Parent

Les étudiants de l’école Manikoutai ont lancé une pétition pour réclamer le maintien du bal des finissants à l’aréna Conrad-Parent. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 1100 personnes avaient signé.

Le bal des finissants des étudiants de Manikoutai doit se tenir cette année au Carrefour LaBaie. En raison du nombre de places limitées, les finissants n’auront droit qu’à deux invités.

« La plupart d’entre nous rêvons d’un bal grandiose digne de notre travail ardu, après de si longues années et nous ne sommes pas félicités à notre juste valeur telle les générations descendantes. De plus, nous ne pouvons même pas compter sur notre ville de Sept-Îles pour nous accueillir dans l’aréna une année de plus. Notre population est de plus en plus vieillissante et rien n’est instauré pour inciter les jeunes à s’établir définitivement dans la ville de Sept-Îles dans les années futures », peut-on lire dans le libellé de la pétition.

La pétition se trouve sur le site web Avaaz.org.