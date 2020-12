Petite enfance : 700 000 $ pour une formation en alternance

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé cette semaine une aide financière de 696 715$. Cette dernière est à destination du Regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord (RCPECN).

Cette aide financière a pour objectif de soutenir la mise en place d’une formation en alternance travail-études de 30 éducatrices et éducateurs à l’emploi de 15 centres de la petite enfance (CPE) sur la Côte-Nord. Cette formation a déjà débuté en partenariat entre le Cégep de Baie-Comeau et celui de Sept-Îles. À la clé de cette formation, l’obtention de l’attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques d’éducation à l’enfance.

Le programme est divisé en 4 blocs d’apprentissages, dont 552 heures de formation théorique et 952 heures de stage en entreprise, pour un total de 1 504 heures de formation.

« Normalement la formation pour l’AEC petite enfance comprend 1200 heures de cours. Celle en alternance comprend 552 heures et la reconnaissance des acquis», précise Éric Misson, directeur de la Formation continue du Cégep de Sept-Îles. «C’est un programme de formation sur mesure avec 552 heures de formation théorique à distance dispensée par les deux Cégep plus une portion en milieu de travail. Le premier groupe a démarré sa formation au mois de septembre et le deuxième débutera en janvier.»

«Cette formation est une formation complète qui permettra de déboucher sur l’AEC avec la reconnaissance des acquis dans le cadre des périodes en milieu de travail», insiste Éric Misson. «C’est une formation basée sur le principe de l’alternance théorie/milieu de travail. Il faut que les compétences soient atteintes, c’est important.»

Cette formation devrait répondre aux besoins de relève immédiats et permet aux participants du projet de formation de pouvoir travailler tout en étudiant pour parfaire leurs compétences. Pour répondre aux besoins des CPE, les établissements d’enseignement ont transféré plusieurs apprentissages théoriques en apprentissages en milieu de travail.

«Grâce à l’aide financière annoncée aujourd’hui, votre gouvernement encourage la mise en place de solutions concrètes qui permettront de pallier rapidement le manque de personnel dans les services de garde de la Côte-Nord, en plus de favoriser la rétention du personnel en place. Ce projet de formation en alternance travail-études permettra aux participantes de mettre en application leurs apprentissages dans des situations authentiques et réalistes, tout en étant rémunérées. Ultimement, ce sont les parents de la Côte-Nord et leurs tout-petits qui bénéficieront le plus de ce projet de formation, puisque l’augmentation du personnel qualifié aura un effet sur la qualité des services offerts», a précisé le ministre Boulet.

En 2018, on comptait environ 1500 éducatrices et éducateurs de la petite enfance en activité sur la Côte-Nord et dans le Nord. Les perspectives d’emploi 2019-2023 dans ces régions sont excellentes. La demande totale pour la période de prévision est estimée à environ 150 éducateurs et aides-éducatrices de la petite enfance, et environ 90% de cette demande servira au remplacement de ceux qui quitteront la profession pour la retraite ou pour d’autres raisons.