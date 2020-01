Perspectives 2020 : le maire de Sept-Îles dresse sa liste d’enjeux

Le complexe multisport et l’attraction-rétention de la main d’œuvre figurent en tête de liste des dossiers du maire de Sept-Îles Réjean Porlier pour l’année 2020. Pour certains dossiers, la balle est dans le camp de la municipalité, pour d’autres non.

D’ici la fin du mois, la Ville de Sept-Îles déposera sa demande de subvention pour le programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS – EBI). Elle se dit prête.

« On a voulu s’assurer d’avoir les lettres d’appui des organismes. On en a pas mal. La grande entreprise nous appuie aussi, et on espère qu’elle sera un partenaire financier », mentionne le maire.

En poste depuis six ans, il est clair pour lui que le projet du complexe multisport pourra donner un élan à Sept-Îles et la Côte-Nord. « Mais on ne peut pas faire ça tout seul. »

Si M. Porlier sait que certaines choses ne sont pas dans la cour de la municipalité, d’autres le sont. Dans le cas de l’attraction et de la rétention de la main d’œuvre, un travail a été amorcé en 2019 par Katy Langlais. Une rencontre publique se tiendra d’ailleurs en début d’année pour un pacte social au niveau de la main d’œuvre.

« Plus loin que ça, ça devient la responsabilité de tout le monde. La Ville a son rôle, et d’autres aussi. L’objectif, c’est que les gens se mouillent. Si la solution passe par faire venir des travailleurs de l’extérieur et leur famille, ce qui est un incontournable, qu’est-ce qu’on peut faire tout le monde ensemble pour s’assurer qu’on leur vend bien ce qu’il y a ici et comment on s’occupe d’eux », avance le maire, ciblant la question du logement abordable et disponible pour la transition.

Portrait économique

Réjean Porlier dresse un portrait économique positif à Sept-Îles, malgré les ouï-dire. « On travaille sur plein de choses. Ça va bien au niveau économique. Il y aura toujours des gens qui vont dire que ça ne va pas. On le sait ce qui ne va pas, c’est l’entreprise de service au détail. C’est mondial comme phénomène. Il y en a des entreprises qui tirent leur épingle du jeu, car elles s’ajustent ».

Il parle également des opportunités qui se présentent pour la main d’œuvre, faisant référence à la rencontre des grands donneurs d’ordres tenue en 2019. « Il faut continuer de parler au gouvernement et lui dire ce qui peut faire la différence dans notre cour ».

Parmi les autres enjeux, le maire de Sept-Îles fait aussi référence à la zone d’innovation, à 2020 qui sera une année charnière alors qu’il tient à voir les gouvernements se commettre sur un plan stratégique au niveau du transport (route 138 et pont), à ce que l’offre de programmes universitaires à l’UQAC soit élargie et que la région poursuive son travail de concertation pour donner plus de poids aux différents dossiers.

Parmi les autres enjeux de 2020, le maire Réjean Porlier aimerait voir…