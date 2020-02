Période d’inscription en cours pour le Prix À part entière

L’Office des personnes handicapées de Québec tient à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à l’inclusion sociale des personnes handicapées. Remis tous les deux ans, le Prix à part entière s’accompagne de bourses totalisant 35 000 $.

Les candidatures peuvent être soumises au www.ophq.gouv.qc.ca/prixape dans cinq catégories soit Individus, organismes à but non lucratif, municipalités, MRC et autres communautés, établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative ainsi qu’aux entreprises soutenant l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées.

Les noms des finalistes seront dévoilés au cours du mois de septembre. Les lauréats seront invités à prendre part à une cérémonie officielle à l’hôtel du Parlement à l’automne 2020.