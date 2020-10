Passerelle pour VHR à Forestville: SBP Entrepreneur décroche le contrat

En séance extraordinaire virtuelle tenue cet après-midi, le conseil municipal de Forestville a accordé le contrat de construction de la passerelle pour véhicules hors route sur la rivière du Sault aux Cochons à l’entreprise baie-comoise SBP Entrepreneur pour la somme de 515 596, 77$ taxes incluses. Cette résolution fait suite à la recommandation de la firme d’ingénieurs-conseils R3E d’adjudiquer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.

Rappelons que ce sont neuf entreprises qui ont répondu à l’appel d’offres dont l’ouverture des soumissions a été effectuée le 7 octobre dernier. Le deuxième soumissionnaire sur la ligne d’arrivée est l’entreprise Parko de Québec qui a proposé ses services pour un montant de 558 537,05$. La plus haute soumission s’élève à 765 367 $.

Actuellement, le CPF de l’Estuaire procède à l’aménagement des sentiers, qui est la première étape du projet dont l’échéancier a été quelque peu repoussé au 6 novembre. Le contrat attribué à SBP Entrepreneur prévoit que ce dernier maintiendra les coûts si des délais repoussent la fin des travaux au printemps 2021.

Toutefois, si les conditions météorologiques le permettent, l’entrepreneur espère avoir terminé la construction de l’infrastructure avant la saison hivernale.

« Si tout va bien, on risque moins d’avoir une rupture du sentier de la TQ-3 comme on l’a vécu la saison dernière », a mentionné la préfète et mairesse de Forestville, en séance régulière du conseil des maires un peu plus tôt aujourd’hui.