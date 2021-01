Pas d’examen du ministère pour la fin d’année scolaire

Québec a dévoilé les détails de la deuxième moitié de l’année scolaire. Plus d’aide et pas d’examen, plusieurs ajustements sont faits pour faciliter la réussite des élèves.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge lors de son point de presse vendredi.

L’annulation des épreuves ministérielles et le report du premier bulletin sont deux des mesures annoncées. La production du premier bulletin, prévue le 22 janvier, peut être repoussée jusqu’au 5 février au besoin.

La pondération de ceux-ci se fera de manière à ce que le premier bulletin ait une importance moins grande.

Pour aider les élèves en difficulté, on ajoute des services de tutorat et de soutien seront mis en place. Avec une plateforme en ligne « Répondez présent », les élèves auront accès à une banque de tuteurs. Les enseignants peuvent s’y joindre sur une base volontaire, tout comme les retraités de l’éducation et aux étudiants collégiaux et universitaires.

