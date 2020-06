Pas de VR à bord du F.-A.-Gauthier jusqu’à nouvel ordre

Les véhicules récréatifs (VR) et autres motorisés du genre ne sont pas admis, pour l’instant, à bord du F.-A.-Gauthier, qui assure la liaison entre Matane et la Côte-Nord. Évidemment, la COVID-19 a quelque chose à voir avec cette décision, qui mécontente chez les proprios de VR.

En raison des consignes de la santé publique, dont l’incontournable distanciation physique, la Société des traversiers du Québec (STQ) permet aux passagers du F.-A.-Gauthier de demeurer à bord de leur véhicule durant la traversée, chose qui n’est habituellement pas autorisée.

Toutefois, avant d’en arriver là, Transports Canada a imposé à la STQ des conditions, dont celle d’interdire les réservoirs de propane et d’essence sur le pont des véhicules de ses navires fermés, comme le F.-A.-Gauthier.

« Il n’y a pas de dérogation possible à cette condition », a indiqué le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie. « Tant qu’il sera possible de rester dans son véhicule pour la traversée, propane et essence ne seront pas tolérés », a-t-il ajouté.

Cette décision pose problème aux proprios de VR, car le réservoir de propane de la plupart de ces véhicules fait partie de l’équipement standard installé par le manufacturier. Il ne peut donc se démonter.

Gervais Gagné a appris cette décision quand il a voulu réserver une place pour son véhicule récréatif sur le F.-A.-Gauthier. « Ça ne se démanche pas de même, un réservoir de propane sur un VR », de lancer celui qui a avisé Le Manic de cette situation.

« Je ne peux pas prendre ce traversier et je ne suis pas le seul dans ce cas-là », d’enchaîner M. Gagné, par ailleurs conseiller municipal à Sept-Îles. « Ça n’a pas de maudit bon sens pour le tourisme. Au moins, c’est possible de prendre le bateau à Saint-Siméon. »

« On est bien conscients des désagréments occasionnés pour ces gens. Est-ce que ce sera comme ça tout l’été? On ne peut pas le dire pour l’instant », a soutenu Alexandre Lavoie, affirmant que la situation actuelle représente un compromis entre les exigences de Transport Canada et celles de la santé publique.

Aucun problème sur les ponts ouverts

Si Gervais Gagné peut prendre le Trans-Saint-Laurent entre Saint-Siméon et Rivière-du-Loup, c’est parce qu’il s’agit d’un navire à pont ouvert. Les motorisés sont d’ailleurs acceptés sans problème à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, où les bateaux qui opèrent sont aussi à pont ouvert.

Pour revenir au F.-A.-Gauthier, qui ajoutera lundi trois traversées par semaine pour un total de 10, il ne peut accueillir présentement que 250 passagers sur une possibilité de 800. Il est possible de sortir de son véhicule pour se rendre sur le navire pendant la traversée puisque deux ponts demeurent ouverts, mais certaines sections sont fermées, tout comme les services de restauration, a indiqué M. Lavoie.