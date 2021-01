Pas de changement à l’horaire des traversiers… pour l’instant

Les traversiers maintiendront le même horaire que prévu, malgré le couvre-feu qui sera instauré dès ce samedi 9 janvier. La Société des traversiers du Québec demeure cependant à l’affût et pourrait procéder à des changements mineurs au besoin.

« Jusqu’à présent, on ne prévoit pas de changement. Il faut comprendre que le transport routier continue et qu’on doit maintenir le service. On a des usagers qui travaillent dans le réseau de la santé et qui doivent pouvoir rentrer chez eux ou aller travailler, par exemple », indique Bruno Verreault, porte-parole.

Il évoque prudemment la possibilité de réduire le nombre de traversées nocturnes entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac si l’achalandage le commande. «Il pourrait y avoir de mineures modifications par traverse, mais pour l’instant, il n’y rien d’annoncé. On travaille à notre planification, mais le maintien de notre offre de service est essentiel», conclut-il.