Participation record à l’Invitation Atanukan de volley

La saison du sport national des Septiliens, le volleyball, est recommencée. Deux semaines après le retour en gymnase des équipes de l’AVBSI pour 2019-2020, c’est l’Invitation Atanukan qui était à l’horaire des adeptes du volley pour ce tournoi disputé aux gymnases de l’école Manikanetish (Uashat) et Tshishteshinu (Mani-utenam) du 25 au 27 octobre.

La 6e édition de ce tournoi de financement pour les équipes sportives de l’école secondaire de Uashat a attiré une participation record de 66 équipes, dix de plus que la marque précédente.

« Pour une fin de semaine de finale de touch football, c’est excellent, et le calibre était impressionnant », a mentionné le coordonnateur de l’Invitation Atanukan, Yannick Bouchard.

Il a également abordé l’aspect de la relève en volley. « La nouvelle génération de joueurs, autant en volleyball féminin que masculin, augmente le niveau de jeu et d’intensité », a-t-il renchéri.

C’était également le premier tournoi récréatif dans le nouveau gymnase de l’école Manikanetish. L’ambiance dans les estrades et dans l’atrium était au rendez-vous.

M. Bouchard tient à remercier ses bénévoles et les précieux partenaires, notamment Les Pêcheries UAPAN, la SDEUM et la SFPPN.

À venir

Les adeptes de volley sont attendus à Port-Cartier pour le prochain tournoi dans la région. Le Tournoi Novemball, en formule 4×4, se jouera les 8 et 9 novembre. Les inscriptions se prennent via Facebook (Tournoi Novemball 2019).

Gagnants/Finalistes – Invitation Atanukan

Hommes Division 1

Gagnants : Mamit (Sean Mark, Makan Malleck, Anthony Lalo, Jeff Bellefleur, Éric Bellefleur, Gaétan Bellefleur, Jean-Mathieu Fontaine et Antaness Grégoire)

Finalistes : Atanukan Boys (Tristen Mayo, Yannick Bouchard, Thomas-Ian Michel, Vince St-Onge, Sheldon Valin Jérôme, Shukan Vollant et Randy Jérôme)

Femmes Compétition

Gagnantes : Les Macaqueuses (Naïla Lavoie, Éloïse Leblanc, Émilie Larrivée, Marika Guillemette, Justine Guoxiang-Deraps, Vivian Charest)

Finalistes : Les Macarons (Olivia Lévesque, Julianne Marceau, Ève Martin, Maïka Lowe, Cora-lee Losier et Julia Fillion)

Femmes Récréation Division 1

Gagnantes : Les Matantes Crinquées (Catherine Fortin, Isabelle Alain, Danielle Dignard, Karine Dufour, Myriam Francoeur et Catherine Losier)

Finalistes : HSP Relève (Yasmine Landry, Angélina Maheux, Coralie Boudreau, Élizabeth Jomphe, Marie-Ève Ayers, Marie-France Duguay et Amélie Boudreau)

Femmes Récréation Division 2

Gagnantes : Innucommunik (Pelash Jourdain, Nelly Dominique, Jacynthe St-Onge, Francesca Grégoire et Marie-Claude Vollant)

Finalistes : Team 088 (Laney Bellefleur, Manie Malleck, Ushen Malleck, Nyssa Bellefleur, Tangerine Malleck, Rose Rich et Anaïs Bellefleur-Mark)

Femmes Scolaire Division 1

Gagnantes : Les Cayennes (Amaëlle Thériault, Annick Michel-Mollen, Marie-Joëlle Nadeau-Cyr)

Finalistes : Husky-2 (Livia Dacosta, Marianne Boudreault, Anabelle Therrien, Maxim Griffith, Orelie Lajoie et Julianne Beaulieu)

Femmes Scolaire Division 2

Gagnantes : Les Flamands Roses (Justine Héroux, Jade Héroux, Leanne Tremblay, Sarah-Ève Emond, Élisabeth Vigneault, Frédérique Dechamplain et Amy Cliche)

Finalistes : Les Bécassines (Vicky Richard, Gisèle Jomphe, Catherine Poulin, Anaïs Boudreau, Océanne Malleck, Cloé Cormier, Marie-Sophie Cormier, Alexane Thériault, Maéva Boudreau et Meggie Flowers)

Mixte Compétition

Gagnants : Lendemain de Touch (Éloïse Leblanc, Marithé Beaudin-Mongeau, Ben Moreau et Yannick Bouchard)

Finalistes : REER (Pascale Thériault, Émile Verville, Guillaume Cartwright et David Maltais)

Mixte Récréation Division 1

Gagnants : We Are Back (Élisabeth Carson, Mélissa Collard, Steve Simard et David Deraps)

Finalistes : Kaktshu (Fanny-Alisson Mark, Donna Mollen, Shannon Mestokosho et Adgen Astamago)

Mixte Récréation Division 2

Gagnants : Innuts (Tamara Mullen, Gabrielle-Luce Malec, Marc-Antoine Pinette et Luc-André Mark)

Finalistes : Les Copains (Julie Delarosbil, Naomie Gagnon, Xavier Elias et Étienne Cormier)