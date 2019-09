Participation presque triplée à la Trail du lac des Rapides 2019

L’édition 2019 de la Trail du lac des Rapides, la deuxième, est assurément un succès de participation. De 70 coureurs l’an dernier, ils étaient près de 200 samedi à affronter les sentiers du Centre de plein air et ses embûches; les côtes, les racines, les marches et le sable.

La responsable de l’événement se réjouit de la réussite de l’événement qui a attiré 194 jeunes et adultes. « Le comité et moi sommes super contents. Une belle journée conviviale », s’est exclamée Marie-Pier Plante.

La centaine de coureurs a pu refaire le plein d’énergie d’après-course avec le cipaille concocté par le Marché Napoléon et les galettes du Marché MelLau.

Ceux et celles qui ont pris place sur le podium pour les différentes épreuves (2.5, 6, 12 et 18 km ainsi que 500 m) se sont vu remettre une médaille faite maison, en bonbons pour les enfants et en matières recyclées pour les adultes.

Les retombées financières de la Trail du lac des Rapides profiteront au Club de ski de fond Rapido. Au moment d’écrire ces lignes, le montant n’était pas encore connu.

Les adeptes de course qui voudront se reprendre pour une autre compétition en sentiers pourront le faire le 19 octobre lors du Championnat régional de cross-country du RSEQ Côte-Nord qui aura lieu à la Station récréotouristique Gallix.

Les médaillés

18 km – Hommes

1er : Vincent Carbonnelle (01:27:16)

2e : Styve Gagnon (01:28:33)

3e : Alain Plante (01:35:15)

18 km – Femmes

1ère : Véronique Simard (02:11:48)

2e : Karen Lafrance (02:12 :08)

3e : Geneviève Cyr (02:16:40)

12 km – Hommes

1er : Steve Maltais (01:07:20)

2e : Martin Bouffard (01:07:36)

3e : François Hardy (01:07:48)

12 km – Femmes

1ère : Karine Lizotte (01:08:06)

2e : Marie-Pier Plante (01:09:34)

3e : Julie Doucet (01:16:45)

6 km – Hommes

1er : Mickaël Joly (00:28:04)

2e : Sébastien Thériault (00:32:38)

3e : Jules Croteau (00:35:13)

6 km – Femmes

1ère : Ève Fournelle (00:34:11)

2e : Marie-Pier Primard (00:35:35)

3e : Karine Pelletier (00:36:55)

2,5 km – Garçons

1er : Olivier Auger (00:09:50)

2e : Charles-Édouard Belley (00:10:36)

3e : Alexis Girard (00:10:40)

2,5 km – Filles

1ère : Béatrice Boulianne (00:10:50)

2e : Julianne Milord (00:10:51)

3e : Naïla Lavoie (00:11 :42)

500 m – Garçons 6-10 ans

1er : Nolan Cossette (00:02:00)

2e : Antoine Thibeault (00:02:02)

3e : Massil Cisca (00:02:03)

500 m – Garçons 5 ans et moins

1er : Benjamin Lelièvre (00:03:00)

2e : Nathan Cossette (00:03:07)

3e : Maxim Martin (00:03:10)

500 m – Filles 6-10 ans

1ère : Daphnée Gaudreault (00:02:03)

2e : Katerie Grégoire-Pilot (00:02:04)

3e : Selena Cossette (00:02:05)

500 m – Filles 5 ans et moins

1ère : Alexia Bilodeau (00:03:09)

2e : Solenne Gravel (00:03:15)

3e : Roseline Bouchard (00:03:34)