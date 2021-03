Parc Alymer-Whittom : une « bonne idée » citoyenne, mais…

Le Septilien Jonathan Therriault a suscité beaucoup de réactions avec sa publication d’une « bonne solution à notre parc des Écureuils ». Il propose une compétition des entrepreneurs locaux pour la construction de nouvelles maisonnettes sur le site du parc Aylmer-Whittom. Une belle idée, mais la Ville de Sept-Îles est régie par la Loi sur les cités et villes. Plusieurs normes empêchent la réalisation d’un pareil projet.

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, interpellé par la publication, a avoué au Nord-Côtier qu’il aimait l’idée, mais que la loi ne permet pas de concours. Les appels d’offres doivent d’ailleurs être publics.

« Il y a des normes à respecter. On ne peut pas en dévier », a-t-il mentionné. Il serait impossible de poursuivre un bénévole si un utilisateur du site se blessait.

D’ailleurs, la Ville de Sept-Îles entamera la première phase de revitalisation du parc Aylmer-Whittom, bien connu sous le nom du parc des écureuils, cet été.

« On a pris en compte les suggestions du sondage de Tourisme Sept-Îles fait en 2019. On a mandaté un consultant. Et dans le sondage, les gens ne voulaient plus des maisonnettes. Ils veulent un parc dans le centre », a indiqué M. Gwilliam.

Les travaux qui seront réalisés cibleront l’entrée du site, les sentiers, les panneaux d’interprétation, les toilettes, mais surtout un parc avec des modules de jeu et une aire de détente familiale revampée. Les tours près de la baie demeureront.

« On veut rendre le site plus sécuritaire et attractif », a mentionné Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville.

De son côté, Jonathan Theriault garde espoir en son projet de maisonnettes malgré tout. Qui sait!