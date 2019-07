Paquet prend goût au podium en Coupe continentale

Charles Paquet signe un quatrième podium en Coupe continentale de triathlon cette saison. Le Port-Cartois a pris la troisième place de la finale A de l’épreuve de Kelowna disputée dimanche.

L’athlète de 21 ans, qui soufflera une bougie de plus dans quelques jours (12 juillet), a connu une excellente partie de course à pied pour remporter le bronze à la Coupe américaine CAMTRI sprint en Colombie-Britannique.

Paquet a arrêté le chrono à 00:52:19, cinq secondes derrière l’Albertain Rusell Pennock et huit derrière le vainqueur, le Québécois Jeremy Briand.

Charles a amorcé sa saison 2019 avec des troisièmes positions à Bridgetown et à Richmond, en plus de s’offrir son premier titre en Coupe continentale la semaine dernière à Montréal.

Du côté féminin, Claudelle Dumas, également originaire et membre du Club de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval, s’est classée 20e. Chez les juniors, son temps de 01:02:47 la place cinquième.