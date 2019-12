Ouvert ou fermé à la Ville de Sept-Îles?

C’est congé pour plusieurs durant le temps des Fêtes. La Ville de Sept-Îles informe la population de changements à l’horaire en cette période de l’année.

L’hôtel de ville, le Centre socio-récréatif, la bibliothèque Louis-Ange-Santerre et le complexe des travaux publics seront fermés les 24, 25 et 26 décembre. Il en sera ainsi pour les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

Le complexe aquatique est fermé du 23 au 26 décembre. Il y aura un horaire spécial pour les bains libres du 27 décembre au 4 décembre.

Ceux et celles qui voudront patiner ou jouer au hockey pourront le faire à l’aréna Guy Carbonneau alors que différentes plages horaires permettront la pratique libre pour le hockey, la ringuette, le patinage et le patinage artistique. Les patinoires du parc Holliday et des autres secteurs de la Ville sont accessibles depuis le 19 décembre.

Matières résiduelles

La municipalité avise les résidents que la collecte des matières recyclables (bacs bleus) du 25 décembre se fera le lendemain. Celle des déchets (bacs verts) prévue le 1er janvier est aussi reportée d’une journée.

L’écocentre sera fermé les 24, 25 et 31 décembre. Le site pourra accueillir les utilisateurs tous les autres jours selon l’horaire en vigueur, soit de midi à 16 h. Pour plus d’infos.

Pour plus d’informations sur l’horaire des activités et les heures d’ouverture des services durant la période des Fêtes, consultez le www.ville.sept-iles.qc.ca.