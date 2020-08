Ottawa précise les détails de son aide à l’industrie des pêches

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Bernadette Jordan, a dévoilé les détails concernant l’aide financière pour les pêcheurs canadiens.

En mai, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé une aide de 469 millions $ pour aider l’industrie des pêches.

La Prestation et la Subvention aux pêcheurs seront ouvertes aux candidatures du 24 août 2020 au 21 septembre 2020. Tous les détails de ce programme sont disponibles en ligne à ce lien.

La Prestation aux pêcheurs offre de l’aide au revenu aux pêcheurs indépendants. Celle-ci couvre jusqu’à 75 % des pertes de revenus au-delà d’un seuil de 25 % de baisse des revenus pour l’année d’imposition 2020 par rapport à 2018 ou à 2019.

La Subvention aux pêcheurs est une subvention non remboursable destinée aux pêcheurs indépendants possédant un permis de pêche commerciale. Le programme de subvention fournit de l’aide non remboursable.

« Nos pêcheries fonctionnent selon une structure unique et ont été confrontées à des défis bien distincts tout au long de cette pandémie. C’est exactement la raison pour laquelle nous avons mis en place la Prestation et la Subvention aux pêcheurs, pour répondre à ces besoins. Nous avons travaillé 24 heures sur 24 pour mettre au point un système simple et accessible permettant de verser plus de 469 millions de dollars à nos pêcheurs canadiens(iennes) le plus rapidement et le plus facilement possible. C’est pourquoi il était important pour nous de l’annoncer avant le 24 août, afin que les demandeurs aient le temps de préparer. Notre objectif est, et a toujours été, d’apporter aux femmes et aux hommes qui travaillent dur dans nos pêcheries canadiennes le soutien dont ils ont besoin, et c’est exactement ce que nous continuerons à faire », a affirmé la ministre Jordan par voie de communiqué.