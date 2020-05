Ottawa élargit l’accès pour les prêts aux entreprises

Davantage d’employeurs pourront bénéficier d’un prêt du compte d’urgence pour les entreprises canadiennes afin de les aider à passer à travers la crise de la COVID-19.

Déjà 600 000 entreprises ont obtenu un prêt de 40 000 $ d’Ottawa. « On sait qu’il y a plus de gens qui ont besoin d’aide, a indiqué M. Trudeau lors de son point de presse. Si vous êtes l’unique propriétaire ou si vous avez des employés sous contrat par exemple, vous pourrez y avoir accès. Cela s’appliquera pour les salons de coiffure et les gyms par exemple. On travaille fort pour que les gens puissent garder leur emploi. »

M. Trudeau a aussi confirmé que la fermeture de la frontière entre la Canada et les États-Unis sera prolongée pour 30 jours, soit jusqu’au 21 juin. « Nous avons un désir clair de garder la frontière fermée », a soutenu le premier ministre du Canada.

Quant aux équipements de protection, Ottawa a doublé son inventaire de masques chirurgicaux et de visières au cours des dernières semaines. «Cette semaine et durant les prochaines semaines, nous recevrons des centaines de milliers de jaquettes d’hôpital, de lunettes de protection et d’écovillions, qui seront distribués aux provinces, a affirmé Justin Trudeau. Nous avons aussi augmenté la production d’équipement médical. Nous avons 15 contrats à travers le pays pour fournir les jaquettes d’hôpital, dont un avec une entreprise de Montréal. »

Au début de son point de presse, M. Trudeau a rendu hommage à la capitaine Jenn Casey, qui est décédée dans l’écrasement d’un appareil des Snowbirds survenu le 17 mai.