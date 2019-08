Ottawa cédera enfin le port de Baie-Comeau au milieu

Après des années de préparation, de négociations et de tergiversations, la cession du port de Baie-Comeau à la communauté est sur le point de se concrétiser. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, s’est arrêté à Baie-Comeau mercredi matin pour annoncer qu’Ottawa débloquera 44,2 M$ à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau (CGPBC) afin que cette dernière le prenne officiellement en charge.

« Il y aura un Baie-Comeau différent à partir d’aujourd’hui », a lancé d’emblée le maire Yves Montigny, qui ne craint pas les images fortes. « Baie-Comeau va vivre une nouvelle ère de développement. Regardez-nous aller maintenant », a-t-il ajouté devant la foule de dignitaires réunis sur le quai pour l’annonce.

La cession n’est pas encore officielle, a prévenu le ministre Garneau et le président de la CGPBC, Marc Lefebvre. Il reste encore certains détails à régler et, surtout, il reste des travaux à effectuer au poste numéro 4 avant la cession, des travaux qui devraient tourner autour de 8 M$.

M.Garneau avait aussi d’autres annonces dans sa besace. Le ministre a assuré que son gouvernement investissait 7,4 M$, soit la même somme que Québec, dans l’étude de faisabilité du projet QcRail.

Cette dernière annonce a évidemment emballé l’élu qui a évoqué le premier ce projet, Marcel Furlong. « Notre projet n’est pas juste une demande de la région, il est nécessaire pour tous les Canadiens », a fait valoir le préfet de la MRC de Manicouagan en affirmant que QcRail ajoutera une nouvelle porte d’entrée et de sortie dans l’est du Canada et dynamisera le port.

Comme pour lui donner raison, on entendait durant le discours de M. Furlong siffler la locomotive de la SOPOR, un son qu’on entendra beaucoup plus souvent à Baie-Comeau si QcRail, un projet de 1,5 G$ prévoyant la construction de 370 kilomètres de voie ferrée entre Baie-Comeau et Dolbeau, se concrétise un jour.

Plus de détails à venir