«On pourra passer l’Halloween avec sa famille» indique François Legault

La fête de l’Halloween est sauvée, mais les familles nord-côtières devront respectées deux mesures, soutient le premier ministre du Québec, François Legault.

Les enfants ne pourront faire la collecte de bonbons entre amis. Ils devront demeurer avec leur bulle familiale. Les gens qui souhaitent donner des bonbons devront pour leur part respecter la distanciation physique de deux mètres. Il ne pourra pas y avoir de party d’Halloween pour les adultes.

Lors du point de presse, le premier ministre a aussi confirmé que « certaines mesures seront maintenues au delà du 28 octobre ». «La situation se passe bien nous avons réussi à ralentir la propagation du virus atteint un plateau autour de 1 000 cas par jour, ajoute M. Legault. Nous devons continuer de réduire le nombre de cas. Les mesures qui seront maintenues seront annoncées plus tard. J’aimerais que les jeunes puissent refaire du sport. Mon souhait est que nous puissions voir nos proches à Noël, mais il faut oublier les gros partys. Il est trop tôt pour dire quel forme cela prendra. »

François Legault rappelle qu’il y a quatre raisons pour lesquelles les Québécois doivent continuer à se protéger. « Nous devons protéger les plus vulnérables, les aînés, protéger notre système de santé et nos travailleurs. Il faut garder nos enfants dans les écoles et j’ajouterai aussi qu’il faut se protéger pour revoir nos proches à Noël. »

Dans la dernière semaine, on recense 10 décès par jour, dont 28 depuis les 24 dernières heures. « Il faut diminuer le nombre de cas, ce qui permettra de diminuer les décès », précise Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.