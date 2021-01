« On passe dans le tordeur » – Réjean Porlier

S’il a dit depuis le début de la pandémie qu’il n’y avait qu’un seul chef et qu’il suivait la musique, le maire de Sept-Îles Réjean Porlier sent qu’il aura maintenant de la difficulté à expliquer à la population les mesures annoncées par le gouvernement en cette heure de souper du 6 janvier.

« On a fait des efforts qui nous ont permis d’avoir des privilèges et qu’on arrive à rester en zone jaune, pour ne pas dire verte, et là on passe dans le tordeur », a lancé M. Porlier, qui a peur que la population septilienne décroche au niveau de la cohérence.

Le côté positif qu’il a retenu de l’annonce, celui des écoles qui pourront demeurer ouvertes.

Il souhaite qu’il y ait des ajustements bien avant le 8 février, date ciblée pour la fin du couvre-feu et des nouvelles mesures en place.