« On n’attendra pas qu’il y ait un accident mortel pour agir. » C’est en ces mots que le maire de Sept-Îles Réjean Porlier a conclu son intervention lors de la séance du conseil municipal auprès d’une citoyenne, Nancy Duchesne, qui est passé près d’y laisser sa vie le 6 janvier à l’intersection de la route 138 et du chemin de la Pointe-Noire.

La Ville n’attendra pas de savoir ce que le ministère des Transports fera pour ce secteur de la 138, où plusieurs conducteurs ne respectent pas le code de la sécurité routière, omettant notamment l’arrêt pour s’engager sur la route 138.

La municipalité a mis un plan d’action en place, demandant à la Sûreté du Québec d’intervenir davantage à cet endroit.

« On a demandé à la Sûreté du Québec une surveillance accrue et on va parler avec les grandes entreprises (Alouette et SFPPN). Il faut prendre les moyens pour le respect de la sécurité routière. La Ville peut se donner un plan d’action pour faire changer les comportements et on verra jusqu’où on peut aller. On n’attendra pas qu’il y ait un accident mortel pour agir », a laissé entendre M. Porlier.