On danse à l’école Manikoutai!

Qui a dit qu’on ne pouvait pas s’amuser à travers le confinement et les mesures sanitaires en place? Sûrement pas la quarantaine d’élèves de secondaire 5 de l’école Manikoutai de Sept-Îles, la directrice Brigitte Leblanc et les membres du personnel enseignant qui ont pris part à cette vidéo ici-bas, moment de pur plaisir filmé vendredi (29 janvier). Pour mettre de la joie dans ces temps complexe, quoi de mieux que danser sur la chorégraphie de Cotton Eye Joe. Tout ça dans le respect de distanciation et du port du couvre-visage.

