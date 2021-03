On change l’heure!

Vive la technologie qui fera que plusieurs des sources qui nous indiquent l’heure aura fait le travail tout seul à 2h dans la nuit du 13 au 14 mars en avançant l’heure.

Il vous faudra cependant ajuster certains de vos appareils, tels, cuisinière, four micro-ondes et certains modèles de montre.

Il fera donc clair plus tôt, signe que le printemps est à nos portes!

Pourquoi change-t-on l’heure?

C’est en 1918, pendant la Première Guerre mondiale, que la Chambre des Communes du Canada adopta la Loi concernant l’utilisation de la lumière du jour dans le but d’économiser l’électricité et de maximiser l’utilisation de la période d’ensoleillement. Puis, en 2006, le Canada a adopté la Loi sur le temps légal visant à normaliser l’heure entre le Canada et les États-Unis qui venaient d’adopter l’Energy Policy Act of 2005 ayant pour but l’économie d’énergie dans une optique environnementale.

Donc, depuis 2007, la période d’application de l’heure avancée est plus longue de 4 ou 5 semaines puisque nous avançons maintenant l’heure le deuxième dimanche de mars (au lieu du premier dimanche d’avril) et que nous revenons à l’heure normale le premier dimanche de novembre (au lieu du dernier dimanche d’octobre). (*Source : sympatico.ca)

Bonne fin de semaine!