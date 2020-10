Objectif atteint pour Les anges de la rentrée

Les demoiselles de Sept-Îles du Club Richelieu féminin ont atteint leur objectif de 5 000 $ dans le cadre de leur première campagne Les anges de la rentrée. Ce résultat a été possible grâce à la participation de la Compagnie minière Rio Tinto IOC qui a offert un don de 2 000 $.

Avec les sommes amassées, Les demoiselles de Sept-Îles ont équipé 28 enfants pour le début de l’année scolaire 2020. L’argent restant a été partagé entre le Centre d’amitié autochtone de Sept-Iles (CAASI) et l’Envol – Maison de la famille. Les deux organismes pourront l’utiliser afin d’aider les enfants et leurs parents avec les dépenses scolaires au cours de la prochaine année.

« Nous sommes très heureuses de compter sur le soutien de la Compagnie minière Rio Tinto IOC. Il s’agit d’un leader caritatif de notre communauté et l’entreprise n’a pas hésité à soutenir notre cause », souligne la présidente du club, Mme Jessica Bélisle, par voie de communiqué.

L’action Les anges de la rentrée vise à permettre à tous les enfants de la ville d’avoir accès à du matériel scolaire neuf pour se concentrer sur leur apprentissage. De plus, il s’agit d’un stress de moins pour les parents puisque les sommes amassées peuvent également payer les frais relatifs aux inscriptions pour les familles provenant des milieux défavorisés.

Appui unanime

« Le projet est en lien avec les valeurs de notre entreprise et cadre parfaitement avec nos secteurs privilégiés d’engagement, a mentionné Marie-Josée Carrier, conseillère principale, communications et relations externes. Le projet a reçu un appui unanime des membres de notre comité de dons et commandites et nous sommes heureux de faire une différence dans notre milieu en soutenant l’éducation des enfants plus vulnérables. Il faut favoriser le développement de tous les enfants et, pour certains, débuter l’année avec du matériel scolaire neuf peut être une belle source de motivation », a-t-elle ajouté.