Objectif atteint pour la Maison de la famille

La campagne de financement 2019 de la Maison de la famille de Port-Cartier s’est conclue avec une récolte de 50 980$. Cette somme a été amassée grâce à diverses activités de financement qui ont eu lieu durant la dernière année.

Depuis janvier, plusieurs activités ont eu lieu afin de financer les divers services offerts par la Maison de la famille de Port-Cartier, une levée de fonds indispensable dans la poursuite de leur mission. La soirée bénéfice Vin et fromage et la Journée familiale sont les deux activités récurrentes et majeures depuis sept ans.

«Ces activités sont essentielles si nous voulons assurer les services offerts par l’organisme. Les subventions gouvernementales que nous recevons ne couvrent même pas le salaire annuel d’une employée», précise Maylina Plante, directrice générale de la Maison de la famille.

La somme totale récoltée cette année dépasse les objectifs qui étaient fixés, une première en 23 ans.

«Il ne faut pas passer sous silence le don des organisateurs de la Classique de hockey Laurent Côté, avoisinant les 7 000$», souligne Mme Plante.

La Journée de la familiale 2019 a eu lieu le 18 mai au Centre récréatif et culturel. Plus de 800 citoyens ont participé à ce rassemblement, qui a permis d’amasser plus de 3525$.

«La journée familiale, c’est le dernier événement où il reste des jeux gonflables à Port-Cartier pour les enfants. On aimerait ça que ça perdure. Oui c’est une activité de financement, mais en plus, c’est du donnant donnant parce que les enfants adorent ça», conclut la responsable.