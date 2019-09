Nyna Loren sera en concert intime

D’origine espagnole, Nyna Loren est la première artiste étrangère à prendre part à la tournée Route d’artistes. Cette série de concert l’amènera à se produire dans un cadre intimiste un peu partout au Québec, dont le 27 septembre à l’Auberge du Nord-Côtier de Rivière-Pentecôte et le lendemain à l’auberge Le Tangon de Sept-Îles.

Éric Martin

Au départ, Nyna Loren ignorait que cette tournée qui vient de commencer allait se dérouler au Québec.

« J’avais fait une recherche sur Internet. Je prospectais sur l’accompagnement de tournée. Je n’étais pas certain que les artistes étrangers y étaient éligibles, mais j’ai tout de même tenté ma chance en produisant une vidéo pour soumettre ma candidature », souligne-t-elle.

Pour l’occasion, elle sera accompagnée d’un seul musicien, soit Arno Jouffroy, un musicien multidisciplinaire. Un choix tout à fait volontaire pour cette artiste européenne.

« Je voulais réduire mon effectif sur scène. Je crois que j’arrive ici à présenter un spectacle cohérent à deux », ajoute-t-elle. « La technologie permet aussi de faire croire qu’on est plus que deux sur scène. Certains éléments sont déjà enregistrés ».

Force est de constater que cette formule de tournée colle très bien à son univers musical qu’elle qualifie d’assez onirique et très poétique. « Oui, ça demeure épuré, mais il y a un très bel emballage. Ma manière de chanter est un peu comme un cri. Parfois, c’est tout en douceur, précise-t-elle. Une chose est certaine, je m’intéresse à plusieurs cultures ».

Un premier pas sur disque

Cette tournée intimiste concorde avec la sortie de son album Pôles intérieurs que les spectateurs pourront uniquement se procurer sur place en format numérique. Quoi qu’il en soit, la chanteuse est assurément une admiratrice inconditionnelle de Lhasa de Sela. Cet amour lui a permis de participer à un spectacle hommage en Suisse.

Dès un plus jeune âge, la musique a toujours représenté pour elle un très grand exutoire. « J’ai envie d’exprimer plein de choses. La force de la vie en ressort très clairement. La musique est pour moi un exutoire. Elle a un effet thérapeutique. Je constate que c’est la force vitale de la vie qui me permet d’avancer. Malgré les blessures, cette force est toujours là en moi », affirme-t-elle.

En période difficile, la chanteuse se fait un devoir d’exprimer ce qu’elle ressent par le biais de plusieurs modes d’expression artistiques. « C’est naturel pour moi. Ça m’aide à gérer mes émotions. Ça fait partie de mon mode de vie », confie-t-elle. « Là où je vis, je suis très près de la nature. J’habite à côté de Genève dans les Alpes ».

Nyna Loren apprécie même le rythme de vie des gens qu’elle qualifie de plus sain. « Le rythme de vie est très différent. J’ai eu l’impression qu’ici ça roule moins vite. Ça me plaît beaucoup. On ne vit pas constamment dans le stress. Ici, ça respire plus. J’aime beaucoup les bruits de la nature. Je me dois absolument d’être connecté à tout ce qui m’entoure ».