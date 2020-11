Nuit des Sans-abris nouvelle formule

La 6e édition de la Nuit des Sans-abri de Sept-Îles, qui devait se tenir le 16 octobre dernier sur le terrain du musée Shaputuan mais a dû être annulée, sera présentée en format télévisuel sur les ondes de NousTV Sept-Îles.

L’édition spéciale de la Nuit des Sans-abris sera donc présentée le 4 décembre de 19 heures à 21h15 sur la chaîne HD 555. En vedette on retrouvera Kacendre Beaudin et ses musiciens, la formation Projet X ainsi que les auteurs-compositeurs-interprètes innus Jean-Guy Vachon et Spencer Shetush. L’émission sera aussi visible sur le site Internet de NousTV Sept-Îles et présentée en rediffusion d’ici la fin décembre.

« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé une alternative pour présenter ce grand rassemblement de sensibilisation. Habituellement, la Nuit des Sans-abri réunit plus de 250 personnes. Nous espérons qu’avec cette édition toute spéciale, nous rejoindrons encore plus de gens et qu’en 2021, ils pourront vivre l’expérience à l’extérieur. On se croise les doigts! » explique David Leboeuf, directeur du Transit de Sept-Îles, par voie de communiqué.

« Quand les organisateurs nous ont approchés pour ce projet, nous avons accepté d’emblée. Avec la Covid, plusieurs personnes se retrouvent en situation de vulnérabilité. La sensibilisation à la situation de l’itinérance est encore plus d’actualité. Dans le contexte actuel, ce type de projet en partenariat avec le milieu témoigne de l’importance de notre mission à titre de télévision locale et nous sommes heureux d’en faire partie », souligne Patrick Delobel, directeur de la programmation NousTV Sept-Îles.