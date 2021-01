Noyades : l’année 2020 soldée par un lourd bilan

Une année atypique marquée par une pandémie, un confinement et un été des plus chauds auront laissé leurs traces sur le bilan annuel en matière de noyades au Québec, selon la Société de sauvetage.

En effet, un total de 95 noyades a été enregistré dans la province en 2020, comparativement à 53 l’année précédente, soit une augmentation de 63.8 %. Sur la Côte-Nord, trois victimes de noyade sont recensées pour l’année qui s’est récemment achevé.

Ce bilan exceptionnel coïncide avec une année atypique marquée par la COVID-19. D’ailleurs, les statistiques accumulées pour chacune des saisons démontrent qu’il y aurait des liens entre l’augmentation des noyades et la présence d’un grand nombre de citoyens près de nos cours d’eau.

« La tendance était pourtant à la baisse depuis les années 1990 », peut-on lire dans un communiqué de presse de la Société de sauvetage, division du Québec.

Plusieurs noyades ont eu lieu en hiver sur les lacs et rivières qui sont empruntés par plusieurs marcheurs, pêcheurs et motoneigistes. Selon la Société de sauvetage, « en raison des grandes variations de température que nous connaissons chaque année, plusieurs cours d’eau du Québec ne gèleront pas convenablement et resteront peut-être risqués tout au long de l’hiver ».

Pour le printemps, la Société de sauvetage comptabilise au-delà de 50 % plus de noyade qu’en 2019. Ce pourrait en partie avoir un lien avec une augmentation des baignades et de la pratique des sports nautiques (motomarine, pêche, navigation). Deux noyades ont été répertoriées sur la Côte-Nord durant cette saison.

C’est pendant l’été que le bilan a été le plus lourd avec 50 noyades au Québec, dont une dans la région. Une grande partie des décès est attribuable aux noyades d’enfants survenues en piscine résidentielle. Ce sont malheureusement sept enfants de moins de cinq ans qui ont connu ce sort tragique.

Finalement, 13 victimes ont été comptabilisées en automne. Sur sept victimes dues à un chavirement ou à une chute d’une embarcation, seulement une d’entre elles portait sa veste de flottaison.

En premier lieu, les hommes sont concernés dans 82 % des noyades, toujours selon les chiffres de l’organisme. L’âge moyen des victimes est d’environ 39 ans, les plans d’eau naturels ont été le décor de 83 % des noyades, la victime était seule dans 50 % des cas et 61 % des décès ont eu lieu de juin à août.

Fait à noter, les données recueillies annuellement par la Société de sauvetage, division Québec, sont non officielles. C’est-à-dire qu’elles sont comptabilisées à partir des renseignements diffusés par l’ensemble des médias. Les données sont officialisées après le rapport du coroner qui se fait dans l’année suivant le décès des victimes.