Nouvelle série de vaccination pour les 80 ans et plus à Sept-Îles

Les personnes de 80 ans et plus qui résident dans la MRC de Sept-Rivières peuvent s’inscrire dès aujourd’hui, vendredi 12 février, à midi pour les prochaines cliniques de vaccination contre la COVID-19. La vaccination aura lieu à compter de lundi au Carrefour La Baie à Sept-Îles.

Vous pouvez vous inscrire sur le site Clic Santé ou par téléphone au 1 844 407-0967. Comme un fort volume d’appels est possible, le centre intégré de santé et des services sociaux recommande de s’inscrire sur le Web. La centrale de rendez-vous est ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 18 h ainsi que les samedis et dimanches de 8 h à 16 h.

Des cliniques de vaccination sont aussi organisées ailleurs dans la région pour les personnes de 80 ans et plus. Actuellement, le CISSS de la Côte-Nord octroie uniquement des rendez-vous pour une première dose du vaccin contre la COVID-19.

« Jusqu’à maintenant, plus de 10 000 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans la région. Le vaccin contre la COVID-19 est sécuritaire et efficace. La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et ses complications. Elle s’ajoute aux autres mesures telles que la distanciation physique, le port du masque médical ou du couvre-visage et le lavage des mains.», précise le CISSS.