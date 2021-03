Nouvel album d’Irvin Blais : une lumière au bout du tunnel

Chapeau de cowboy ou pas sur la tête, Irvin Blais n’a certes plus besoin de présentation sur la Côte-Nord. Les succès du chanteur country tournent à la radio depuis près de deux décennies, du temps de La route des baleines en 2003 et, depuis, de plusieurs autres chansons demandées dans les différentes émissions. Ce vendredi 12 mars, c’est la sortie de son 14e album en carrière. Rien de moins!

Le 14e album de la carrière d’Irvin Blais, Léda, c’est une lumière au bout du tunnel face à ce qu’on a vécu depuis un an.

Parole du chanteur country, les gens auront envie de festoyer, de danser, de rire et de s’amuser tout au long des douze chansons qu’ils découvriront, « douze choix de vie différents ». « Les gens se retrouveront et se reconnaîtront dans les chansons », affirme-t-il.

L’album Léda, c’est un hommage à sa belle-sœur, atteinte d’une déficience intellectuelle, emportée par un cancer en 2020.

« Elle ne demandait que la possibilité de marcher. Elle n’a jamais dénigré personne et elle était toujours positive. Elle aimait la vie et je veux que les gens en fassent autant », souligne Irvin Blais, qui a renchéri en disant que si c’était à recommencer, il lui permettrait de l’appeler chaque dix minutes. « On vit tellement à cent mille à l’heure! » L’album, c’est aussi un cadeau pour le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles.

Le chanteur espère que les gens oublieront la COVID lorsqu’ils en feront l’écoute.

Que ce soit pour cet album ou les treize précédents, Irvin Blais dit continuer de défoncer des portes pour les ouvrir, pour en ouvrir pour la jeune relève qui viendra derrière lui.

Ses mots, ses paroles, ses chansons se construisent ensemble. Les gens, jeunes et moins jeunes, peu importe les générations, en connaissent les paroles. C’est son trophée à Irvin Blais.