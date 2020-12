Noël en Cœur reporté au 12 décembre

Noël en Cœur, l’activité équestre organisée par la ferme équestre Cœur-Corico, qui devait avoir lieu aujourd’hui dimanche 6 décembre est reportée à la semaine prochaine, samedi 12 décembre de 13 heures à 15 heures.

Cette activité a pour but de récolter des fonds à destination du Comptoir alimentaire de Sept-Îles. Les parents seront donc invités à amener leurs enfants de deux ans et plus à la ferme au 1705 rte Jacques Cartier à Moisie.

Pour le prix de 10$ par enfant, ils pourront effectuer trois tours à cheval dans le manège et les parents pourront en profiter pour prendre les traditionnelles photos de Noël à envoyer dans la famille pour les fêtes de fin d’année.

Le but est d’amasser le plus d’argent possible pour les paniers de Noël du Comptoir alimentaire de Sept-Îles. «Nous désirons aider les gens dans le besoin pour qu’ils puissent passer un meilleur temps des Fêtes», précise les propriétaires.