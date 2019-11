Nez rouge commence ses raccompagnements ce soir!

Les Fêtes approchent à grands pas. Les partys de bureau et ceux entre amis sont déjà commencés. Encore cette année, il y aura Nez rouge pour raccompagner les citoyens en toute sécurité. À Sept-Îles, l’équipe d’Opération Nez rouge débute ses activités ce vendredi 29 novembre. Le 418 968-5511, c’est le numéro pour l’appel qui fera du chemin.

Du 29 novembre au 21 décembre, les jeudis et vendredis, de 19 h à 3 h 15, et les samedis, de 20 h à 3 h 15, il sera possible de profiter du service de raccompagnement, et ce gratuitement. La centrale peut être rejointe par téléphone au 418 968-5511.

L’organisation d’Opération Nez rouge pour Sept-Îles poursuit d’ailleurs son recrutement de bénévoles, seul ou en équipe. Les soirées des 7, 14, 19 et 20 décembre sont les plus critiques pour le moment en besoin.

« Plus nous avons de généreux citoyens qui donnent de leur temps et plus nous sommes en mesure d’être efficaces. C’est une occasion de bénévolat originale qui génère des souvenirs mémorables », soutient le coordonnateur Maxime Lelièvre.

Les intéressés doivent se rendre au operationnezrouge.com pour s’inscrire en remplissant le formulaire. L’équipe de Sept-Îles alimentera sa page Facebook (ONR7ÎLES) de souvenirs et de messages d’intérêt durant la campagne 2019.