Neige, vents et pluie pour l’est de la Côte-Nord

Le tapis blanc sera plus épais que prévu à Sept-Îles et Port-Cartier par rapport à ce qui était prévu. Pour la Basse-Côte-Nord, la pluie se mêlera de la partie plus tard en journée.

Environnement Canada rapporte que Sept-Îles avait déjà reçu 16 centimètres de neige en début d’après-midi. Quelque cinq centimètres devraient s’ajouter aux accumulations déjà reçues en ce mardi. Les précipitations totales s’approcheront donc des 25 centimètres.

« La neige sera intermittente en soirée, mais sur l’heure du souper, ça sera chose du passé pour la bonne bordée », indique le météorologue Alexandre Parent. Côté vents, il parle de rafales de 30 à 50 km/h.

À l’est

Pour la Minganie, c’est une quinzaine de centimètres qui recouvriront le sol. Les vents souffleront de 50 à 60 km/h.

À Natashquan, la neige (environ 10 cm) se changera en pluie verglaçante uniquement pour ce secteur. Les précipitations se termineront dans la nuit.

À Blanc-Sablon, la neige vient de commencer. La pluie prendre place alors qu’il est prévu entre 40 et 60 mm, ce soir et demain.

État des routes

Toutes ces conditions météorologiques difficiles ont amené Transport Québec à annoncer sur l’heure du midi l’interdiction de circulation pour les véhicules lourds sur la route 138 entre Baie-Trinité et Port-Cartier, ainsi que pour d’autres portions de la route. Plusieurs avis sont encore en vigueur sur Québec 511.

Cette situation a forcé la Commission scolaire du Fer à suspendre les cours à l’école Dominique Savio de Pentecôte pour cet après-midi. Les élèves ont été invités à demeurer à leur domicile.

« Pour les élèves du secondaire du Centre Éducatif L’Abri demeurant à l’ouest de Port-Cartier (secteur Rivière Vachon, Pentecôte, Pointe-Aux-Anglais et Baie-Trinité) prendre note que la situation sera évaluée cet après-midi pour le retour à la maison », souligne la Commission scolaire du Fer.