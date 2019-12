Négociations avec les enseignants : les offres du gouvernement ne passent pas

Le gouvernement Legault a déposé ses offres aux enseignants le 17 décembre en vue du renouvellement de leurs conventions collectives. Pour la présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini, elles relèvent de la provocation et du mépris.

« On ne peut même pas imaginer que le gouvernement voie dans cela une quelconque solution aux problématiques vécues dans les écoles. Après avoir fait campagne en promettant du changement pour soutenir les enseignants, le gouvernement nous sert un véritable grand cru d’alourdissement de tâche et de récupérations patronales. On a déjà joué dans ce film et ça nous a collectivement amenés dans un mur. Les profs n’en peuvent plus et les élèves en paient le prix. On savait que Séraphin Poudrier était cheap, on ne savait pas qu’il était sourd en plus. Nous sommes au début du processus, mais c’est franchement raté pour valoriser les enseignants et en attirer en nos rangs. On veut voir de vraies améliorations à leurs conditions d’exercice et aux problèmes rencontrés », a déclaré Mme Scalabrini.

Le gouvernement a proposé des pistes de solutions pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans l’enseignement. Alors que les enseignants demandent une réduction d’élèves dans les classes, le gouvernement aurait plutôt proposé des mesures comme l’allongement de la journée de travail, l’augmentation de la tâche assignée ou encore, l’obligation de disponibilité pour répondre aux besoins.

« C’est aux antipodes de ce qu’on a demandé. C’est pire que la négociation de 2015. Avec ce qu’ils proposent, on pourrait avoir des classes de 35, 40 élèves. Ce qu’on demandait, c’était d’avoir de l’air. C’est tout le contraire », signale la présidente du syndicat de la région du Fer-CSQ, Monica Chiasson.

Les syndicats entreprendront une tournée pour informer leurs membres dès le début du mois de janvier 2020. Les négociations devraient commencer le 16 janvier prochain.