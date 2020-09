Natashquan aura accès au réseau de fibre optique

L’entreprise Telus a annoncé que 99 % des familles et entreprises de Natashquan et Nutashkuan profiteront d’un accès direct à la fibre optique d’ici le début de l’année 2021. Le tout est rendu possible par un investissement de 1,3 million$.

Cette annonce est rendue possible par un investissement de Telus de 900 000$, en plus des gouvernements fédéral et provincial qui contribuent à la hauteur de 400 000 $.

« Après plusieurs années d’attente, la municipalité de Natashquan est heureuse de voir enfin arriver le déploiement du réseau de fibre optique », souligne Marie-Claude Vigneault, mairesse de Natashquan. « La venue de cette technologie permettra aux citoyens de travailler plus efficacement et à distance. Natashquan sera enfin bien branchée au reste du monde. »

Par voie de communiqué, l’entreprise Telus indique aussi qu’elle a soumis différents projets à l’attention du CRTC avec la visée de bonifier la couverture sans fil à Port-Menier et Lac Walker, ainsi que dans plusieurs municipalités et segments routiers le long de la 138, entre Sept-Îles et Natashquan.