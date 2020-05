Naomi Fontaine couronnée au Prix littéraire des collégiens

Les étudiants des cégeps ont fait leur choix. La lauréate 2020 du Prix littéraire des collégiens est l’auteure innue Naomi Fontaine pour son livre Shuni. Le dévoilement s’est fait de façon virtuelle le 21 mai.

Le Prix littéraire des collégiens est attribué par un jury formé d’étudiants provenant des différents collèges du Québec. En ce contexte de pandémie à la COVID-19, leur vote a été recueilli en ligne.

« Je vous remercie du fond du cœur pour ce prix que vous me décernez. Ça me touche. Ça montre vers où on s’en va, vers toute cette ouverture-là, cette amitié-là qui est possible entre moi et vous », a mentionné Noami Fontaine dans une vidéo de remerciements sur la page Facebook du Prix littéraire des collégiens. La lauréate est récompensée d’une bourse de 5 000$.

Shuni est le troisième roman de Naomi Fontaine, qui a déjà publié Kuessipan, adapté au cinéma en 2019, et Manikanetish.

Fierté d’ITUM

Le conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) se dit fier de l’auteure originaire de sa communauté.

« Je tiens à féliciter Naomi et lui exprimer toute notre admiration. Son œuvre est remarquable et démontre bien que les livres peuvent traverser les frontières culturelles et que la culture innue est vivante », a déclaré dans un communiqué le chef Mike Mckenzie.