Municipalités et Premières Nations : Des partenaires dans la lutte à la discrimination

Le jeudi 12 novembre, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a tenu par vidéoconférence, une rencontre pour aborder le sujet des relations entre les municipalités et les Premières Nations dans une perspective de lutte contre le racisme et la discrimination.

C’est le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, qui a animé la rencontre. Parmi les personnes qui ont participé à cette discussion, il y avait notamment le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, et le chef de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie.

Selon le maire Porlier, il existe beaucoup de méconnaissance entre les communautés. Il donne en exemple sa propre situation alors qu’avant d’être maire, il n’avait pas l’habitude d’aller aux événements qui étaient organisés dans la communauté autochtone, mais en y allant, il a beaucoup appris sur cette communauté.

Réjean Porlier affirme que pour mettre un terme à la discrimination contre les Premières Nations, il faut combattre les préjugés qui sont encore présents dans les communautés non autochtones. Une solution pour mettre fin à la méconnaissance entre les communautés est d’enseigner la vraie histoire dans les écoles explique Réjean Porlier. Selon lui, en ayant une bonne compréhension de l’histoire des Premières Nations, on peut comprendre plusieurs phénomènes qui affectent encore cette communauté. Le chef Mike McKenzie est d’ailleurs du même avis sur l’importance de l’enseignement de l’histoire.

Bâtir les relations

Pour Mike Mckenzie, l’établissement de saine relation entre les autochtones et non-autochtones passe notamment par l’établissement de relation de confiance entre les leaders de chaque communauté. Il cite en exemple le geste posé par le maire de Sept-Îles qui a invité le chef de Uashat mak Mani-utenam lors de son assermentation à la mairie.

Selon Mike Mckenzie, il faut apprendre à se connaître pour mieux travailler ensemble. De son côté, Réjean Porlier ajoute : « En marchant seul, on va plus vite, mais en marchant ensemble on va plus loin.»

Pour ce qui est du rôle des municipalités dans cette lutte à la discrimination et le racisme contre les autochtones, le maire de Sept-Îles croit que les municipalités pourraient avoir plus de responsabilités. Par contre, comme il le fait remarquer, si le gouvernement provincial ou fédéral concède plus de responsabilités aux municipalités, il faut que les villes aient les moyens financiers pour prendre en charge les nouvelles responsabilités qui leur seraient conférées.