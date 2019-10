Motion adoptée à l’unanimité en faveur d’Anticosti

La députée du comté de Maurice-Richard, Marie MontPetit, a présenté aujourd’hui une motion à l’Assemblée nationale afin que le gouvernement s’engage à protéger l’île d’Anticosti. La motion a été adoptée à l’unanimité.

De son côté, le responsable des communications du ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs, Carl Charest, précise que le ministère ne s’est jamais opposé à la protection de l’île.

« Ce qui a été pris comme un refus était des délais normaux. Nos fonctionnaires essaient de trouver un équilibre entre le développement économique de l’île et sa protection. On travaille fort pour trouver une voie de passage et d’arriver dans les délais pour que le projet soit présenté à l’UNESCO. Il y a d’ailleurs eu une conversation entre le ministre et M. Pineault et tout le monde est sur la même longueur d’onde », a affirmé M. Charest.