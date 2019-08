Morin et Bussières s’attaquent à la défense de leur titre

Après une ronde amicale mardi en fin de journée pour douze des seize joueurs déjà sur place et le Pro-Am demain, c’est ce jeudi que les golfeurs professionnels passeront aux choses sérieuses pour l’Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat du East Coast Pro Tour.

C’est jeudi que s’amorce la compétition au Club de golf Ste-Marguerite. La première ronde, dès 8 h, sera jouée en formule mulligan. Les huit duos retourneront sur le terrain en début d’après-midi le 29 août, à compter de 13 h 30, en format coups alternatifs. La troisième et dernière ronde sera disputée dès 9 h vendredi matin selon la formule de jeu deux balles, meilleure balle.

Avant de s’attaquer à la compétition jeudi, les joueurs auront eu l’occasion de visiter quelques attraits de la ville le mercredi.

La bourse totale pour l’Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat se chiffre à 25 000 $, dont 7 000$ au duo champion.

Petite pression

Vainqueur l’an passé sur son propre terrain en compagnie de Marc-Étienne Bussières lors du tournoi du Circuit Canada Pro Tour, Jean-Pierre Morin ressent une certaine pression à l’approche de la compétition qui s’ouvre jeudi.

« Je ressens la pression du joueur local. On veut aussi défendre notre titre », a-t-il laissé savoir jeudi dernier après une ronde de pratique, question de parfaire sa préparation.

Le pro et gestionnaire du Club Ste-Marguerite nomme les duos de Keven Fortin-Simard/Dave Lévesque et celui de James Colin-Davis/Vincent Blanchette comme ceux à surveiller.

Fortin-Simard et Blanchette ont connu du succès lors de la Coupe Canada Sani-Marc/Desjardins (formule individuelle sur quatre rondes) disputée à Victoriaville du 15 au 18 août, terminant à égalité au troisième rang à -22. Blanchette a d’ailleurs ramené une carte de 60 lors de la deuxième ronde. Fortin-Simard s’est classé cinquième lors du premier tournoi de la saison du East Coast Pro Tour à la fin juillet à Bromont.

La population est invitée à assister gratuitement en grand nombre au tournoi et à suivre les joueurs professionnels tout au long du parcours. Les résultats de l’Invitation Quality Inn Sept-Îles/Uashat seront disponibles via le www.eastcoastprotour.com/.

Équipes participantes

Jean-Pierre Morin (Sept-Îles) et Marc-Étienne Bussières (Sherbrooke)

Dave Lévesque (Montréal) et Keven Fortin-Simard (Chicoutimi)

James Colin-Davis (Witlock) et Vincent Blanchette (Boucherville)

Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) et Sonny Michaud (Québec)

André Nols (Chicoutimi) et Philippe Gariépy (Sainte-Julie)

Yann Béland (Repentigny) et Cédric Ouellette (Rosemère)

Lucas Greco (Montréal) et Massimo Roch (Montréal)

Max Gilbert (Saint-Georges) et Renaud Langevin (Beauce)