Mon party en solidarité : les employés de la Ville de Sept-Îles contribuent au Comptoir alimentaire

L’argent alloué par la Ville de Sept-Îles pour l’organisation des différentes festivités de Noël profitera au Comptoir alimentaire de Sept-Îles en cette ère de la COVID-19, alors que les « partys » de bureau se feront rares. Les employés de la municipalité ont remis à l’organisme un montant de 3 500 $, un don appelé Mon party en solidarité.

« Cette décision a été prise avec enthousiasme et d’un commun accord entre les représentants des trois syndicats d’employés de la Ville de Sept-Îles (cols bleus, cols blancs et pompiers) ainsi que des employés cadres et professionnels. Les membres du conseil municipal ont approuvé et salué cette initiative de solidarité à l’égard des individus et des familles qui traversent des moments difficiles », souligne Amélie Robillard, conseillère en communications à la Ville de Sept-Îles.

La Ville lance un défi

Les représentants des trois syndicats d’employés de la Ville de Sept-Îles, Mathieu Gingras, Dany Simard et Alexandre Bouchard, de même que le directeur général de la municipalité, Patrick Gwilliam, invitent les entreprises du milieu à en faire autant par le défi « Mon party en solidarité ».

Elles peuvent remettre au Comptoir alimentaire ou à un autre organisme communautaire un don représentant la somme qui aurait été consacrée à leurs « partys de bureau ». Elles peuvent par la suite partager la nouvelle sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #monpartyensolidarite.

« Avec cette initiative, la Ville de Sept-Îles souhaite également inciter les citoyens à éviter les grands rassemblements du temps des Fêtes afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19 », conclut Mme Robillard.