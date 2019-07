Molson fermera son entrepôt de Sept-Îles

Baie-Comeau – Après plusieurs mois de recherche, la brasserie Molson Coors a finalement déniche le nouvel emplacement pour son entrepôt de Baie-Comeau. Il se trouvera sur l’avenue Cartier, dans un édifice appartenant à l’entreprise Jean Fournier. Ce transfert sonnera toutefois le glas de l’entrepôt de la compagnie à Sept-Îles.

La coordonnatrice aux affaires corporatives, Québec et Atlantique, de la brasserie, Maria Henriquez, a confirmé que l’entreprise déménagera ses pénates à cet endroit dans les prochaines semaines, une fois que son bail sera signé.

Cette entente permettra aussi à Molson Coors de conclure la vente de son immeuble actuel, rue Roméo-Vézina, à la Ville de Baie-Comeau, qui veut y installer sa future caserne de pompiers. On se souviendra que l’offre d’achat de la municipalité était conditionnelle à ce que le brasseur trouve un nouvel emplacement à Baie-Comeau.

Le nouvel édifice que louera Molson Coors à Baie-Comeau fera en sorte de centraliser ses opérations nord-côtières à ce dernier endroit. En conséquence, l’entreprise fermera son entrepôt de Sept-Îles.

« On veut optimiser notre réseau de distribution et donc, tout va être concentré au nouvel emplacement », d’expliquer Mme Henriquez. « Mais tout ne se fera pas demain matin. Nous avons trois employés à Sept-Îles et dans les prochaines semaines, on va établir leurs modalités de transfert à Baie-Comeau avec le syndicat », a-t-elle ajouté.

Plus de détails à venir