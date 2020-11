Mirka Boudreau, une femme aux multiples casquettes

Il y a trois ans Mirka Boudreau se lançait dans une aventure qui s’est aujourd’hui transformée en véritable succès. En effet, Int-elle l’entreprise qu’elle a créée vient de fêter ses trois ans et ne cesse de se développer.

Mirka Boudreau était directrice des ventes Amérique latine dans l’industrie minière. «J’ai fait cela pendant 10 ans», précise-t-elle. Au fil du temps, elle tisse des liens avec le milieu et souhaite en faire plus.

«Mon idée de départ était d’aider les entreprises du Québec à aller vers l’Amérique latine. Aider les PME à aller vers l’extérieur», confie-t-elle. Elle créée alors Int-elle corporation en 2017. Une entreprise de services de l’industrie primaire ainsi que des PME qui gravitent autour. Elle offre des services d’ingénierie, de fabrication générale, de fourniture de pièces d’usure, d’impartition de personnel terrain ou cadre et d’entrepreneur général. Cela fait maintenant trois ans. Rapidement la demande se fait sentir et l’offre du début n’a fait que s’étoffer. «Au bout de six mois, l’industrie locale est venue vers moi et nous avons dû nous développer. Nous sommes devenus entreprise de distribution.»

Après trois ans, Int-elle a travaillé à plus de 300 projets d’importance sur la Côte-Nord. Elle a créé un solide réseau de partenariat au Canada, au Mexique et au Brésil. L’ouverture d’un bureau au Mexique et une incorporation sont d’ailleurs en cours.

L’entreprise regroupe aujourd’hui 12 employés à temps plein au bureau, 60 employés temps partiel projet et 62 dans la partie construction. « Nous avons deux employés au Mexique car le pays représentait l’année dernière la moitié de notre chiffre d’affaires. »

Int-elle va poursuivre son développement puisqu’après le Mexique Mirka Boudreau souhaite pouvoir ouvrir des bureaux au Chili puis au Brésil. «Je souhaite poursuivre le développement en augmentant les partenariats et les collaborations, mais aussi avec l’acquisition d’entreprises additionnelles», confie la présidente-directrice générale.

«Avec la COVID, nous avons changé la façon de voir notre développement, il a fallu se réinventer, mais cela nous a permis d’avancer dans certains projets notamment Int-elle construction que nous avons pu lancer plus tôt que prévu.»

L’entreprise et sa présidente sont très impliquées au niveau local avec plus de 100 000$ en dons et commandites ainsi que de nombreuses heures d’implication pour tous les membres de l’équipe comme bénévoles. « Nous faisons bénéficier des dons un organisme par année. Nous travaillons notamment sur une cabane à l’Élyme des sables. Nous sommes présents dans les événements et nous impliquons auprès des différents organismes. Je me considère comme privilégiée c’est donc normal de redonner.»

Mais Mirka Boudreau a de multiples casquettes. En septembre de cette année, elle était nommée déléguée régionale et membre fondatrice de la Coopérative de solidarité TREQ. Elle vient d’être reconduite à son poste de présidente de Destination Sept-Îles Nakauinanu.

En 2019, elle était parmi les finalistes du 19e concours Prix Femmes d’affaires du Québec (PFAQ). Cette même année, elle a été finaliste au Gala 2019 des Mercuriades 2019 de la Fédération des chambres de commerce du Québec et a participé au Sommet du G20 à Fukuoka au Japon avec Futurpreneur Canada.