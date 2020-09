Mirka Boudreau nommée déléguée régionale de la Coop TREQ

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec a approuvé la constitution de la Coopérative de solidarité transport régional Québec TREQ. Du même coup, la Coop a annoncé la nomination de la femme d’affaires septilienne, Mirka Boudreau, à titre de déléguée régionale et membre fondateur de la Coopérative de solidarité TREQ.

La Coopérative a été créé à la mi-juillet à la suite de l’annonce d’Air Canada de se retirer de plusieurs régions du Québec. Elle a pour but d’offrir un service de transport aérien aux régions.

Par voie de communiqué, la Coopérative de solidarité transport régional Québec TREQ indique que Mme Boudreau qui est aussi présidente-directrice générale de l’entreprise Int-elle Corporation, sera en mesure de représenter les enjeux économiques, touristiques et sociaux de la Côte-Nord au sein de la coopérative.

«Fière ambassadrice de la Côte-Nord et de son développement économique, c’est avec une immense fierté que je me joins à l’équipe de TREQ. La Côte-Nord souffre depuis longtemps de sa position géographique et il est temps que ça change. TREQ fera la différence dans plusieurs vies, tant dans le développement de nos PME, que dans le positionnement de nos grands donneurs d’ordre afin d’assurer une croissance économique de nos industries. De plus, un accès facilité aux vols vers les grands centres permettra aux Nord-Côtiers de visiter plus facilement leurs proches à l’extérieur et de voyager plus facilement partout dans le monde», affirme Mirka Boudreau.

Serge Larivière, l’un des membres fondateurs de la Coop TREQ, s’est dit très heureux d’accueillir Mme Boudreau dans l’équipe de TREQ. Il ajoute que Mirka Boudreau est la meilleure ambassadrice pour représenter la Côte-Nord, sa population et ses entreprises.