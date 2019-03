Mirka Boudreau et Alouette dans la course aux honneurs du concours Les Mercuriades

Sept-Îles rayonne à la Fédération des chambres de commerces du Québec (FCCQ). La femme d’affaires Mirka Boudreau et Aluminerie Alouette figurent parmi les finalistes de la 39e édition du concours Les Mercuriades.

La Chambre de commerce de Sept-Îles se réjouit de voir deux de ses membres dans la course aux honneurs; Mme Boudreau, présidente-directrice générale d’Int-elle corporation, finaliste dans la catégorie Relève Femme d’exception Énergie Valero, et Aluminerie Alouette pour le prix Engagement dans la collectivité Agropur.

«C’est un grand privilège de pouvoir reconnaître une femme de notre milieu qui se démarque par son leadership, son ambition et par ses actions, ainsi qu’une entreprise qui contribue au développement économique de la région. Elles dynamisent et enrichissent notre milieu d’affaires», souligne la directrice générale, Jessica Bélisle.

Mme Int-elle

En affaires depuis un peu plus d’un an, Mirka Boudreau s’est démarquée dans le monde de l’industrie primaire comme une personne dynamique, déterminée et n’ayant pas froid aux yeux.

La tête dirigeante d’Int-elle corporation fait rayonner plusieurs PME canadiennes sur des marchés difficilement atteignables grâce à son audace et sa ténacité en affaires.

Alouette

Pour Aluminerie Alouette, implantée et engagée dans le milieu septilien depuis 1992, elle place le développement durable et l’innovation au cœur de ses actions. Plus important employeur privé de Sept-Îles avec ses 900 employés, Alouette, plus importante aluminerie des Amériques, se distingue par sa capacité de production annuelle de plus de 600 000 tonnes d’aluminium de première fusion.

Les Mercuriades

Les deux finalistes septiliens connaîtront leur sort le 29 avril prochain lors du Gala 2019 des Mercuriades qui se tiendra à Montréal.

Les finalistes du concours ont été retenus au terme d’un processus rigoureux et sur des critères bien définis.

Les femmes d’affaires finalistes de la catégorie Relève, Femme d’exception Énergie Valero ont entre autres été choisies pour leur ambition, leur dynamisme et leur savoir-faire dans leurs milieux respectifs.

Les entreprises ont pour leur part été évaluées en fonction du marché dans lequel elles évoluent, leurs réalisations, leur santé financière et leur capacité de croissance.

Mme Boudreau et Aluminerie Alouette recevront une première distinction le 13 avril lors du Gala des entreprises de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Le tout s’effectuera dans le cadre de la Tournée régionale des finalistes organisée par la FCCQ, en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ.