Mirka Boudreau d’Int-elle Corporation reçoit une bourse de 25 000$

Tout sourit professionnellement à Mirka Boudreau en cette année 2019. Après des participations à Mission France du Réseau M en avril et au Sommet du G20 à Fukuoka au Japon avec Futurpreneur Canada en mai, voici que la femme d’affaires derrière Int-elle Corporation se mérite une bourse de la Table d’action en entrepreneuriat de la Côte-Nord.

C’est lors d’un 5 à 7 d’un 5 à 7 de la Jeune Chambre de Commerce de Sept-Îles tenu en début de semaine que la Table d’action en entrepreneuriat de la Côte-Nord, en collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), a annoncé les deux entrepreneures lauréates d’une bourse de 25 000$ ainsi que d’un accompagnement d’un an, sans frais, par le service de mentorat du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship.

Cette bourse d’honneur de 25 000$ est remise par le gouvernement pour stimuler l’entrepreneuriat au Québec chez les personnes de 18 à 35 ans.

En affaires depuis un peu plus d’un an, Mme Boudreau se démarque dans le monde de l’industrie primaire. La tête dirigeante d’Int-elle Corporation fait rayonner plusieurs PME canadiennes sur des marchés difficilement atteignables grâce à son audace et sa ténacité en affaires.

L’autre récipiendaire d’une bourse de 25 000$, remise lors du colloque «Entreprendre en région» tenu récemment aux Escoumins, est Mme Catherine Roy-Desmeules de l’entreprise Le Krill (Les Escoumins).