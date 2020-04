Mikisiw Awashish remporte le prix Alec-Reid

Mikisiw Awashish vient de recevoir un bel honneur, qui témoigne de son engagement dans son milieu. L’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau a remporté le scrutin public pour la remise du prix Alec-Reid, remis par l’Alliance Sports-Études.

Awashish a donc mérité une bourse de 500 $ pour ce titre. Du côté féminin, le prix Alec-Reid a été remis à une joueuse de handball, Yasmine Abbaoui, qui étudie au Collège André-Grasset. Le prix Alec-Reid est remis à un étudiant-athlète qui s’engage dans son milieu et qui a performé autant dans ses études que son sport respectif.

Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook du Drakkar, le jeune homme a soutenu que ce titre le motive « à continuer de m’impliquer dans ma communauté, particulièrement auprès des jeunes autochtones dans l’avenir ». Rappelons qu’Awashish est originaire de la communauté innue de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean.

Le joueur d’avant a affirmé que cet honneur est autant plus grand du fait qu’il se nomme désormais Alec Reid, décédé en mars 2019. La persévérance était l’une des qualités de Reid, qui portait les couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

« Je me souviens d’avoir souvent joué contre lui quand j’étais plus jeune. À chaque fois, on savait que la game allait être tough parce qu’Alec Reid jouait dans l’autre équipe », a-t-il signalé.

Mikisiw Awashish a aussi tenu à remercier la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’organisation du Drakkar ainsi que le cégep de Baie-Comeau, « qui me permettent de poursuivre mes passions ».