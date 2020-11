Mike Mckenzie veut faire reconnaître la compétence d’ITUM pour les services à l’enfance et à la famille

Le chef de Uashat mak Mani-Utenam, Mike Mckenzie, a réagi par voie de communiqué aux nombreuses inquiétudes qui circulent dans la communauté au sujet de la protection des enfants innus.

Le chef réaffirme la nécessité de respecter les droits et la culture des Innus dans l’application des mesures de protection des enfants. Il déclare : « Nos enfants ont le droit de grandir dans un environnement qui soit non seulement sécuritaire et épanouissant, mais également qui garantit leur droit à l’intégrité culturelle et linguistique. Les blessures toujours vives laissées par les pensionnats nous rappellent qu’aucun effort ne doit être ménagé afin d’éviter que nos enfants soient déracinés de leur culture.»

ITUM souhaite en venir rapidement à une entente avec le gouvernement du Québec pour l’établissement de normes minimales qui garantiraient l’intérêt des enfants. Le chef Mike Mckenzie affirme avoir indiqué au cours des derniers jours au nouveau ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, la volonté d’ITUM à faire reconnaître sa compétence en ce qui a trait aux services à l’enfance et à la famille.

Pour Mike Mckenzie, l’une des priorités est «de garantir à tous les enfants des Premières Nations que leurs liens fondamentaux avec leur culture et leur identité ne seront pas brisés.»

Le chef conclut sa déclaration en affirmant que sa communauté à la ferme intention de poursuivre les démarches pour assurer la pleine autonomie d’ITUM dans les dossiers de protection des enfants.

Cette réaction du chef Mike Mckenzie fait suite à une manifestation ayant eu lieu à Maliotenam le lundi 16 novembre en fin d’après-midi contre une intervention de la DPJ.