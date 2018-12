Michèle Audette lance le 69e Parlement jeunesse du Québec

Crédit photo : Lucas Thirion-Tournois / PJQ

Michèle Audette, commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, a donné le coup d’envoi du 69e Parlement jeunesse du Québec (PJQ) mercredi à Québec.

Le Parlement jeunesse du Québec est une simulation parlementaire et journalistique destinée aux jeunes de 18 à 25 ans. L’événement se déroule à Québec, dans la salle même de l’Assemblée nationale.

Michèle Audette a été invitée à participer au PJQ à titre de lieutenant-gouverneur. Elle est originaire de Maliotenam, une communauté innue située près de Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Son père est québécois et sa mère est innue.

«Personnellement, ça me touche. Et c’est un beau clin d’œil sur la place qu’on fait aux autochtones. On remarque qu’il y a un momentum depuis plusieurs années. Si la jeunesse a cette ouverture d’esprit-là, c’est un beau message qu’on lance au reste des institutions démocratiques», a-t-elle confié à propos de cette invitation.

Elle a débuté son discours du trône en langue innue et a souhaité la bienvenue aux participants du PJQ au nom de tous les peuples autochtones et métis du Québec. Elle a ensuite exposé sa vision de la démocratie et fait un brin d’histoire de la gouvernance des Premières Nations au sein du Québec et du Canada.

«Indignez-vous devant les injustices et les inégalités», a-t-elle encouragé les participants.

Participation autochtone record

La présence de Michèle Audette au Parlement jeunesse du Québec coïncide avec une représentation autochtone record.

Parmi la centaine de participants, on compte trois Innues de la Côte-Nord (Daisy Bellefleur, Guyanne Labbé et Janika Michel), une Atikamekw de Lanaudière (Jemmy Echaquan-Dubé) et un Métis franco-ontarien (Nicolas Daoust).

Deux Nord-Côtiers non autochtones (Sandrine Jouis et James Boudreau) participent également à la simulation.

«Quel courage de venir débattre. Quel bel outil qu’on offre à une relève», a-t-elle déclaré après son allocution.

Cette année, les parlementaires débattent de quatre projets de loi portant sur la procréation assistée, sur le transport durable, sur la justice algorithmique (i.e. par ordinateur) ainsi que sur le statut de l’artiste.

Une partie des débats sont télédiffusés en direct sur le Canal de l’Assemblée nationale le 26 décembre de 16h15 à 18h25 et le 28 décembre de 10h à 12h50.

Les journaux de La Colline, les projets de lois et maintes informations supplémentaires sont accessibles sur le site web du PJQ.