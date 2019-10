Michèle Audette devient adjointe au vice-recteur de l’Université Laval

Michèle Audette est désormais adjointe au vice-recteur aux études et conseillère principale en réconciliation et éducation autochtone à l’Université Laval. Elle se dit très enthousiaste de commencer ce nouveau mandat.

L’Université Laval a approché Mme Audette alors qu’elle était commissaire pour l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. À la fin de son mandat, elle a décidé d’accepter l’offre. Jointe au téléphone, elle a qualifié ce nouveau défi de « super trippant ».

En 2017, l’Université Laval a développé une planification stratégique. Parmi, les objectifs, l’université voulait développer la formation destinée aux Premières Nations dans une perspective de réconciliation. C’est donc Mme Audette qui travaillera désormais sur ces questions.

« Certaines facultés ont déjà une grande longueur d’avance sur les questions autochtones, car elles ont déjà développé une expertise. Par exemple, la faculté des sciences sociales a déjà une chaire de recherche sur les femmes autochtones. Mon rôle va être de consolider ce qui se fait déjà et de nourrir, dans les autres facultés, l’intérêt de développer des relations avec les communautés ou de nouveaux programmes », explique-t-elle.

Son objectif est que le plan d’action développé par l’université donne des retombées concrètes. Elle agira également comme facilitatrice pour développer de nouveaux partenariats.

« Si j’ai accepté ce mandat, c’est que j’ai beaucoup aimé le respect quand j’ai rencontré la rectrice pour la première fois. Je ne me suis pas sentie bousculée. Et de voir une femme à la tête d’une grande institution comme celle-là, c’est venu me chercher. L’autre raison, c’est de pouvoir être proche de nos leaders d’aujourd’hui et de demain, de pouvoir leur insuffler cet amour que j’ai, ce goût de la réconciliation. Le pouvoir qu’il y a derrière les murs d’un endroit où l’on partage le savoir, c’est très puissant », conclut Mme Audette.