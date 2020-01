Météo : un épisode de douceur avant la froideur

Le mois de décembre ne passera pas à l’histoire côté bilan météo, même si le mercure et les précipitations ont été sous les normales. D’ici la mi-janvier, on peut s’attendre à quelques épisodes de douceur.

Pour l’est de la Côte-Nord, la température moyenne a été de -9,5 degrés Celsius (normale à -10,5 degrés Celsius). Du côté des précipitations, pas moins de 74 cm de neige (normale à 87 cm) sur un total de précipitations avoisinant le 84 cm.

Des données légèrement sous les normales qui ne constituent pas une différence significative selon Alexandre Parent, météorologue à Environnement Canada.

Fait intéressant à mentionner, la chaleur et l’humidité du Midwest ont fait en sorte qu’un record de température datant de 1962 a été égalisé à Natashquan le 10 décembre alors que la température maximale a été de 6,1 degrés Celsius. En plus de la Côte-Nord, cette situation a aussi été observée au Saguenay, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Les jours à venir

En provenance des maritimes, une dépression touchera Natashquan et Blanc-Sablon ce jeudi. Selon M. Parent, on peut s’attendre à quelques centimètres de précipitations. Ceci pourrait bien s’accompagner de vents très forts. Encore là, le météorologue d’Environnement Canada émet certaines réserves.

Un autre système est sous surveillance pour le prochain week-end. Cependant, il ne risque pas de toucher la Côte-Nord. À l’exception de certains jours, le début janvier s’annonce plus doux avant le retour du froid à la mi-janvier.